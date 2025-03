Cantiere per rifare il fosso tombato. Divieto d’accesso in via Usciana

CASTELFRANCOIl cantiere per la sistemazione e messa in sicurezza del fosso tombato davanti al cimitero in via Usciana sono iniziati ieri mattina. Si tratta di un intervento da 174mila euro che consentirà la conclusione di un percorso avviato dalla precedente amministrazione. "La ditta, come previsto dalla pianificazione – si legge in una nota del Comune di Castelfranco – ha provveduto a sistemare l’area di cantiere, con la chiusura della corsia di via Usciana interessata dai lavori. Per fare questo è stato predisposto il senso unico in direzione del centro nell’ultimo tratto di via Usciana. La ditta che esegue l’intervento ha esteso l’area di cantiere anche a parte di piazzale Ungaretti ed è stata predisposta tutta la viabilità alternativa per uscire da via Einaudi, provenendo dall’ufficio postale e poter raggiungere viale Europa, visto che l’immissione su via Usciana ora non è più consentita a causa dei lavori. Probabilmente stamani comincerà la demolizione della sede stradale e l’obiettivo è quello di andare a sostituire gli scatolari che compongono il fosso tombato e che negli ultimi anni avevano dato segni di logoramento del tempo. In questo modo verrà ultimato il lavoro che restituirà alla collettività un canale sotterraneo più sicuro e completamente rinnovato". Il cronoprogramma prevede quattro mesi di cantiere.

"Finalmente abbiamo dato il via a questa fase finale dell’intervento – dice l’assessore ai lavori pubblici Monica Ghiribelli – che dopo la rotatoria provvisoria, compresa nello stesso pacchetto di lavori, dovrebbe chiudere la questione del Fosso tombato in via Usciana, che è una della principali strade di accesso al paese. Sono lavori che noi abbiamo ereditato, dal punto di vista della pianificazione, da chi ci ha preceduto e che portiamo a compimento. Ovviamente chiediamo ai cittadini di avere un po’ di pazienza, in attesa che l’intervento termini e ci scusiamo per i piccoli disagi che questo comporterà, però alla fine avremo risolto un problema che Castelfranco si porta dietro da tempo. Inoltre raccomandiamo di prestare la massima attenzione alla segnaletica provvisoria per evitare che possano verificarsi incidenti".