Canti di Natale fantastici da leggere e sentire

Un libro da leggere, sfogliare e ascoltare, giorno dopo giorno come si aprono le caselline del calendario dell’avvento in attesa del 25 dicembre. Si chiama Canti di Natale fantastici. Il calendario musicale dell’Avvento ed è il primo libro di Giulia Pratelli, per la collana Musica di Seta per Iacobelli Editore. La cantautrice di Forcoli Giulia Pratelli ha raccolto in un volume 24 canzoni in una sorta di cammino di preparazione al Natale. Una canzone alla volta, spaziando tra brani della tradizione e uscite recenti, versioni tradizionali e interpretazioni inaspettate, ogni capitolo racconta pillole di storia, aneddoti e curiosità sulle origini dei canti tematici e delle nostre tradizioni natalizie. I canti natalizi sembrano un argomento banale e prevedibile ma nascondono aneddoti divertenti e interessanti. Un argomento che Pratelli ha affrontato prima come rubrica social e poi approfondito in una trasmissione radiofonica da lei scritta e condotta per Radio Icaro nel 2021.

"Questa è una raccolta, ovviamente personale e parziale, ma (almeno nell’intenzione) il più possibile attenta alle diverse sfumature di quel mondo incredibilmente vasto che sono i canti a tema natalizio – racconta Giulia Pratelli–. Curiosando tra libri, ascolti e riscoprendo antiche tradizioni ho iniziato a raccogliere un piccolo bagaglio di aneddoti e storie che ho deciso di condividere dando vita a un piccolo calendario dell’avvento: 24 caselle che nascondono altrettante canzoni. Un’avventura nata per gioco, nei pochi secondi delle storie di un social, per poi trasformarsi in un programma radiofonico e diventare, finalmente, carta stampata perché "resister non si può" alla magia di un periodo dell’anno che, nonostante tutto, porta con sé un’atmosfera unica e ha un posto speciale nel cuore di molti di noi". Un libro da leggere e da ascoltare. Grazie ai riferimenti posti alla fine di ogni capitolo, infatti, il lettore può andarsi a ricercare il brano di cui scrive l’autrice dando forma ai suoni. Un modo per andare oltre i tormentoni e i luoghi comuni, per farsi sorprendere ancora anche dai brani che sappiamo a memoria, quasi in maniera istintiva, ma che alla fine conosciamo poco. Il libro sarà presentato per la prima volta oggi alle 16.30 alla libreria VIVO! di Pontedera.