Calici di stelle ha fatto il pieno: "E stiamo lavorando a una sorpresa"

Si è conclusa con grande successo l’edizione 2024 di Calici di Stelle a Terricciola, che ha visto la partecipazione di oltre mille persone. L’evento, che si è tenuto lo scorso week end nella suggestiva cornice del borgo, ha offerto ai visitatori un’esperienza unica, tra degustazioni dei migliori vini del territorio, eccellenze gastronomiche dei cinghialai e dei produttori locali, spettacoli e intrattenimento. La serata è stata animata dalla musica di dj Citi, dal soul jazz della Alex J. Corsi Jazz Band e dalla sfida in vernacolo Pis -Livorno. "Siamo orgogliosi di vedere come gli appuntamenti dell’estate terricciolese riscuotano sempre più successo. Questo è il risultato che si ottiene quando - spiega il sindaco, Matteo Arcenni - tutte le realtà di un territorio si uniscono per creare qualcosa di straordinario per la propria comunità. associazioni, commercianti, volontari, cittadini, amministratori e consiglieri comunali hanno collaborato per accogliere nel migliore dei modi i visitatori. A tutti loro va il mio più sincero ringraziamento". Per la prima volta nella storia della rassegna molte associazioni provenienti anche da altri borghi hanno contribuito alla realizzazione della festa, dimostrando che Calici di Stelle è sempre più un evento che unisce tutto il territorio comunale ed è capace di catalizzare curiosità anche al di fuori dei confini geografici comunali. Infine, il sindaco Arcenni annuncia di voler mettere sul piatto una grossa sorpresa che al momento resta top secret ma che avrà l’obiettivo di far crescere l’appeal turistico del borgo collinare: "L’estate terricciolese non finisce qui. Stiamo lavorando a una sorpresa per i prossimi mesi, con l’intenzione di confermare e rafforzare il ruolo di Terricciola come luogo di eccellenza della Provincia di Pisa".