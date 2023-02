Calcinaia accoglie la campionessa Giorgia Borriello

CALCINAIA

Il sogno di Giorgia è diventato realtà. A 19 anni Giorgia Borriello, atleta della Canottieri Cavallini Calcinaia, si è laureata campionessa italiana Under 23 di canottaggio indoor. Ieri pomeriggio la giovane sportiva è stata premiata dal sindaco di Calcinaia, Cristiano Alderigi, con una pergamena che vale il riconoscimento dell’intera comunità per gli eccellenti risultati ottenuti in ambito sportivo. Presenti alla cerimonia nella sala consiliare del municipio tutta la giunta comunale, Walter Pagni e Mauro Celoni, rispettivamente presidente e vicepresidente della società remiera calcinaiola. Quello conquista da Giulia è un trofeo che si aggiunge agli altri brillanti successi collezionati in pochi anni dall’atleta allenata da coach Stefano Tognarelli. Nel ringraziare gli amministratori e il sindaco per la consegna di questo prestigioso riconoscimento, Giorgia Borriello ha mostrato non solo di avere un acclarato talento, ma anche piedi bien piantati a terra ed un’idea molto chiara delle sue priorità e degli obbiettivi che è in grado di perseguire, dimostrando a parole e nei fatti di essere un esempio di dedizione, grinta, umiltà e maturità, doti non da tutti.