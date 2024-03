Calci e pugni ai carabinieri che lo avevano fermato con l’alt

Calci e pugni contro i carabinieri. E’ successo venerdì quando i militari di Santa Luce,sono intervenuti su un sinistro stradale, a Pomaia. Nel corso d i rilievi sul luogo del sinistro giungeva un’auto

a forte velocità; uno dei militari intimava al conducente di

rallentare e fermarsi. Questo dopo essere sceso dall’auto aggrediva, prima verbalmente e poi fisicamente, il carabinieri che gli aveva intimato di fermarsi. L’azione dell’uomo continuava anche nei confronti dell’altro militare accorso in aiuto del collega. Il soggetto era in preda ad uno stato di alterazione psico- fisica dovuto all’ assunzione eccessiva di alcool, come successivamente certificato dall’esame tossicologico. All’esito degli accertamenti eseguiti ed in relazione ai reati di violenza, minaccia

e resistenza a pubblico ufficiale, l’uomo è stato arrestato e processato per direttissima. Il giudice, convalidato l’arresto, ha disposto per lui la misura cautelare dell’obbligo di presentazione nella caserma dei carabinieri