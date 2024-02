Buoni spesa per i bisognosi. Il dono del Lions alle parrocchie Il Lions Club di San Miniato ha donato buoni spesa alla Caritas di Castelfranco e alla parrocchia di San Donato, per sostenere le famiglie bisognose del territorio durante questo periodo difficile. Il club è impegnato da anni in iniziative di beneficenza e ha aumentato i contributi per aiutare le famiglie in difficoltà. I buoni spesa permetteranno l'accesso a beni di prima necessità. Il presidente del club ha sottolineato l'importanza della solidarietà nella comunità.