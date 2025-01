Buche pericolose e semaforo T-red: due interrogazioni di FdI

In vista del prossimo consiglio comunale Fratelli d’Italia ha presentando due interrogazioni rivolte all’amministrazione di Pontedera. Le due domande intendono affrontare le problematiche legate alla sicurezza stradale e all’utilizzo di dispositivi semaforici con telecamera T-Red.

La prima interrogazione, firmata dal capogruppo Matteo Bagnoli, richiama l’attenzione sulle condizioni critiche di Viale America, un’arteria fondamentale per la viabilità cittadina: "Il manto stradale è in condizioni disastrose: buche, avvallamenti e una manutenzione insufficiente mettono quotidianamente a rischio la sicurezza degli automobilisti e dei ciclisti. A questo si aggiunge l’utilizzo sempre più frequente di bici e monopattini senza dispositivi di sicurezza, aumentando il pericolo per tutti gli utenti della strada. Quali interventi concreti intende attuare il Comune per riqualificare questa via cruciale e sensibilizzare sull’uso di strumenti di protezione?", ha dichiarato Bagnoli.

Il consigliere Nicolò Stella ha invece sollevato il tema dei semafori T-Red, con un focus sull’incrocio di Via De Gasperi. "Il bilancio di previsione dell’Unione Valdera stima 3,6 milioni di euro di entrate da sanzioni, molte delle quali, probabilmente, deriveranno dai dispositivi T-Red. Tuttavia, questi sistemi, in alcuni casi, hanno alimentato l’insicurezza tra gli automobilisti, specialmente in condizioni di traffico intenso, aumentando i rischi di incidenti. L’interrogazione presentata propone l’introduzione di un conto alla rovescia semaforico per favorire una gestione più sicura e ridurre l’ansia da sanzione", ha spiegato Stella.

Fratelli d’Italia sollecita "un impegno concreto da parte dell’amministrazione", richiedendo risposte chiare già nel prossimo question time. "Continueremo a vigilare per fare in modo che l’amministrazione garantisca la sicurezza stradale dei cittadini".