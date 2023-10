L’asfalto che si sgretola. Via Veneto e le altre piene di buche e avvallamenti

Pontedera (Pisa), 31 ottobre 2023 – Le strade disastrate cominciano all’ingresso Nord della città. Via Veneto, il tratto tra il vecchio Ponte alla Navetta e la rotatoria di via della Costituzione, è devastato dalle radici dei pini. Da tempo c’è l’idea di renderla solo a senso unico in uscita dalla città per ridurre sensibilmente il carico di traffico e migliorare anche la situazione nel tratto successivo alla rotatoria durante l’entrata e l’uscita delle scuole. Ma ancora decisioni in tal senso non sono state prese. In via della Costituzione c’è sempre un altro problema di lungo corso, la rotatoria della Lidl. La realizzazione – ora è formata solo da blocchi di plastica bianchi e rossi – era uno degli obiettivi di legislatura. C’è tempo fino al 2024.

Sono tante le segnalazioni sullo stato delle strade di Pontedera che ci sono arrivate da cittadini o frequentatori. Le lamentele sono per le buche e i dissesti di molte strade e anche per i "tagli" malsistemati per la realizzazione dei cosidetti sottoservizi o per il passaggio della fibra.. Così abbiamo fatto un breve giro per constatare di persona la situazione. Un’altra strada pontederese messa male è via della Repubblica che dalla stazione arriva fino a piazza Garibaldi, lungo la ferrovia. In molti tratti l’asfalto è totalmente schiantato e gli avvallamenti sono numerosi. La situazione peggiore è sicuramente in via Leopardi, traversa che collega via della Repubblica con via Dante. E’ corta, ma da una parte all’altra non ha una parte di selciato sana. Non è messa bene neppure la vicina via Belfiore che è da via Dante porta verso via Primo Maggio.

In via Primo Maggio è messa male anche la pista ciclabile, ma il punto più brutto dell’asfalto è nel tratto tra via Giordano Bruno e via Aurelio Saffi. Altro asfalto ridotto parecchio male è in via Guerrazzi all’intersezione con piazza della Costituzione. Questi sono i problemi principali e i punti più critici che abbiamo trovato in un breve e veloce giro per la città. Se i nostri lettori hanno altre situazioni da segnalare possono inviarcele per mail a cronaca.pontederalanazione.net.