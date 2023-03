Brandisce un coltello e minaccia i clienti di un bar: scatta la denuncia

Una pattuglia dei carabinieri

Pontedera, 9 marzo 2023 - I carabinieri della compagnia di Pontedera hanno denunciato in stato di libertà una persona, per il reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Nello specifico, i militari, nel corso di un consueto più generale servizio di prevenzione e repressione dei reati, sono intervenuti in un locale pubblico di un comune del territorio di competenza, dove era stata segnalata la presenza della persona in stato di ubriachezza, che importunava i clienti del locale, mostrando loro un coltello.

Il tempestivo intervento dei carabinieri ha permesso di localizzare e disarmare tale persona, che è stata accompagnata in caserma per lo svolgimento degli atti dovuti e, quindi, di ristabilire la calma all’interno del locale. Il coltello è stato sottoposto a sequestro penale.