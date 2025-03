"Bombole abbandonate, pericolo in città"

In zona stazione come Fuori del ponte. Ma era già successo in passato anche ai Villaggi. Domenico Pandolfi della Lega denuncia l’abbondono delle bombole del gas in strada come una prassi potenzialmente pericolosa. "Questi abbandoni – dice Pandolfi – sono potenzialmente pericolosi e soggetti a severe norme su stoccaggio e smaltimento. Quante di queste situazioni ci sono nei nostri condomini? L’uso di tali bombole è sempre rischioso, ricorderete l’esplosione in via Veneto, oltre a fatti di cronaca che spesso leggiamo". In questi giorni si sono registrati anche interventi dei Vigili del Fuoco. "L’amministrazione – continua – è stata informata e crediamo sarebbe opportuno un monitoraggio invece di aspettare le segnalazioni dei cittadini che invitiamo a comunicare simili situazioni. La sicurezza vale più che girarsi dall’altra parte".