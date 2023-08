Blitz antispaccio a Volterra: trovano droga negli slip

Nascondeva la droga negli slip. La scoperta è avvenuta nella caserma dei carabinieri, durante una perquisizione. Nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio e del consumo di stupefacenti, hanno denunciato alla Procura di Pisa un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Insospettiti dagli atteggiamenti di due uomini a bordo di un’auto ferma in un parcheggio cittadino, hanno proceduto ad un controllo più approfondito. All’esito della perquisizione dell’auto e di quella in caserma, sono stati rinvenuti negli slip di uno dei due, 33 grammi di hashish e uno spinello già confezionato. I militari hanno effettuato, inoltre, una perquisizione nell’abitazione di uno dei due uomini, ove è stato trovato un bilancino di precisione, insieme a degli involucri in cellophane che vengono utilizzati per il confezionamento della sostanza stupefacente. Tutto il materiale rinvenuto, utilizzato per lo spaccio di droga, stato sottoposto a sequestro, a disposizione dell’autorità giudiziaria.