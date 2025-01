"Bilancio non approvato. Siamo fanalino di coda"

SANTA MARIA A MONTE

"I Comuni limitrofi hanno già adempiuto alla legge che suggerisce di approvare il bilancio di previsione entro il 31 dicembre, purtroppo Santa Maria a Monte è il fanalino di coda del comprensorio del Cuoio. Il nostro suggerimento è che il bilancio di un Comune dovrebbe essere condiviso e il sindaco e la giunta dovrebbero organizzare incontri sul territorio per illustrare questo atto". Lo scrive Alberto Fausto Vanni coordinatore di Azione, Partito Repubblicano, SMaM Civica. "La gente vuol sapere a quanto ammontano i mutui che l’amministrazione comunale ha assunto in questi ultimi 10 anni, ma soprattutto quali progetti per il futuro di Santa Maria a Monte – aggiunge Vanni – Senza progetti non andiamo da nessuna parte. In una parola istaurare un dialogo fra amministratori e amministrati in maniera semplice e concreta. Questo ritardo ci preoccupa, vorremmo sapere i perché non sono stati rispettati i termini suggeriti dalla legge del 31 dicembre".