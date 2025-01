Benedizione degli animali. L’evento compie trent’anni

Domenica prossima per festeggiare Sant’Antonio Abate, protettore degli animali, Fondazione San Miniato Promozione in collaborazione con l’amministrazione comunale organizza il tradizionale evento della benedizione. Ques’anno l’iniziativa compie trent’anni. L’inizio è previsto alle 10.30 in piazza del Seminario e l’invito è rivolto a chiunque abbia un animale d’affezione (non solo cani e gatti). Dopo la benedizione di don Francesco Zucchelli, una giuria di bambini sceglierà l’animale più simpatico, quello più bello e quello più coraggioso (con premi finali).

Nell’occasione – vista la presenza del Mercato della Terra ai Loggiati di San Domenico dalle 8.30 alle 13.30 – dopo la benedizione degli animali il Mercatale di San Miniato offrirà la merenda. Sarà una bella mattinata per grandi e piccini e amanti degli animali in genere per vedere cani, gatti, cavalli, pony e altro ancora. E’ inoltre prevista la presenza di una trentina di cavalli e cavalieri. L’iniziativa – si è fermata solo negli anni del Covid.