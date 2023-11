Bancomat Gran botto di notte ma era... vuoto

di Gabriele Nuti

Il boato nella notte. La sorpresa, per i ladri, di trovare il bancomat vuoto. La fuga. Tre malviventi hanno fatto saltare in aria il dispositivo del bancomat dell’ufficio postale di Castelfranco. E’ successo intorno alle 4 di domenica mattina. Ieri le Poste di via Einaudi sono rimaste chiuse. Solo i muratori hanno lavorato nell’edificio per ripristinare gli uffici e la sicurezza. La deflagrazione, infatti, ha fatto saltare una parete all’interno dell’ufficio, sventrando porte e vetri e arredi.

Un danno ingente per Poste Italiane. I lavori di sistemazione dei locali proseguiranno anche oggi. Non si sa quando le Poste di Castelfranco potranno essere riaperte alla clientela. Intanto, il servizio è presidiato giorno e notte da una guardia giurata armata e a chi arriva per le operazioni di routine è lo stesso vigilantes a informare di rivolgersi all’ufficio di Santa Croce. Il bancomat è stato trovato vuoto. Il dispositivo, infatti, era in disuso da alcuni giorni perché guasto e tutte le banconote al suo interno erano state tolte dagli addetti. I ladri, quindi, sono rimasti a bocca asciutta, ma il reato che hanno commesso non viene sminuito dal fatto che non vi fossero soldi.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della stazione di Castelfranco e della compagnia di San Miniato. Tre, come detto, i malviventi che avrebbero agito alle 4 di domenica mattina. Ma sono in corso ulteriori accertamenti, per verificare la presenza di complici, anche tramite le immagini di telecamere di videosorveglianza della zona.