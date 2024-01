Banca e agricoltura. Importante accordo

Una spinta al futuro del mondo agricolo. Crédit Agricole Italia – la cui direzione regionle toscana è a San Miniato – e Confagricoltura rafforzano e innovano il loro accordo per sostenere la crescita e lo sviluppo delle aziende. Nei giorni scorsi le realtà hanno infatti sottoscritto un aggiornamento del piano programmatico per il biennio 2024-2025, che riguarderà in particolare la transizione energetica, l’innovazione digitale ed il supporto al passaggio generazionale per i giovani agricoltori. Le due realtà proseguono inoltre nella loro formula di collaborazione comune, che prevede 4 diversi assi di intervento su cui lavorare in maniera congiunta – spiega una nota –: sviluppo finanziamenti a supporto dell’agricoltura e per le emergenze sanitarie; digitalizzazione servizi e supporto ai giovani agricoltori; transizione energetica e pnrr; pegno rotativo su prodotti Dop e Igp. "Insieme a Confagricoltura oggi proseguiamo un percorso comune, che nasce anzitutto dall’ascolto delle esigenze del tessuto economico-produttivo e dall’attenzione per i territori – ha spiegato Vittorio Ratto, vice direttore generale retail e digital di Crédit Agricole in Italia – Come Crédit Agricole Iintendiamo continuare ad accompagnare l’agricoltura italiana ed europea attraverso una serie di iniziative e prodotti di credito dedicati a tutte le filiere. In particolare ci impegniamo concretamente nel sostegno di progetti orientati all’innovazione ed alla transizione energetica".