Aveva tre anni la bimba morta nell’incendio in casa. La causa del rogo, i dodici intossicati Santa Croce sull’Arno è sconvolta per la vicenda accaduta nel primo pomeriggio di domenica 25 agosto. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco. Per la piccola non c’è stato nulla da fare. Fatali sono state le esalazioni di fumo