Muore una bambina nell’incendio di un appartamento. Salve altre cinque persone

Santa Croce sull’Arno (Pisa), 25 agosto 2024 – Tragedia in un appartamento al secondo piano di un edificio a Santa Croce sull’Arno, in via Turi. Una bambina è morta mentre altre cinque persone sono state salvate in un incendio.

Fiamme e fumo hanno invaso le stanze nel primo pomeriggio di domenica 25 agosto. Immediato l’allarme ai vigili del fuoco. Sono intervenute due squadre del comando di Pisa. Contestualmente è intervenuto anche il 118.

I vigili del fuoco sono riusciti a salvare due adulti, di cui una donna, peraltro incinta e tre bambini. Nelle fasi di spegnimento dell’incendio è stata portata fuori dall’appartamento, priva di sensi, la bambina, la sesta persona soccorsa. Immediate le manovre rianimatorie ma per la piccola non c’è stato niente da fare.

Sul luogo dell’incendio anche i carabinieri. Si cerca di ricostruire adesso cosa sia accaduto e cosa abbia scatenato l’incendio.