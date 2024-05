"Ballottaggio? Appoggeremo D’Anniballe"

PONSACCO

Il giorno dopo il confronto a tre, a Ponsacco il dibattito politico è più acceso che mai. Circa 400 persone hanno seguito dal vivo la serata organizzata martedì sera al teatro Odeon dal periodico Ponte di Sacco che ha visto sul palco Fabrizio Lupi (Pd, Lista Per Ponsacco con Paola Ferretti e Lista Ponsacco in Movimento con Fabrizio Lupi), Gabriele Gasperini (Ponsacco SiCura, Lega, FdI e FI) e Federico D’Anniballe (Lista civica Civitas Ponsacco Samuele Ferretti, Ponsacco nel cuore e Insieme Cambiamo Ponsacco); rispondere alle domande del giornalista de La Nazione Saverio Bargagna. Centinaia invece le visualizzazioni in streaming grazie alla diretta Facebook. Un successo di pubblico per ascoltare i tre candidati a sindaco riflettere sull’attuale situazione della cittadina e sui progetti futuri. Un dibattito che ha guardato non solo alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno ma che è andato oltre, rivolgendo uno sguardo anche a ciò che potrebbe accadere in vista di un eventuale ballottaggio. Se nessuno dei tre candidati, infatti, dovesse superare il 50% delle preferenze, il 23 e il 24 giugno alle urne si sfideranno i due candidati che hanno preso più voti al primo turno. "Credo che si andrà al ballottaggio – dichiara sul finale del confronto il candidato del centrodestra Gasperini rivolgendosi al civico D’Anniballe – e credo che la voglia di cambiamento sia tanta, io se dovessimo andare al ballottaggio appoggio esclusivamente voi. Voi invece cosa farete, farete parte del cambiamento o andrete a braccetto con chi ha governato?".

Una domanda diretta e spiazzante che fa pensare anche alle strategie che le varie forze in campo stanno mettendo in atto per vincere la tornata elettorale. "Il nostro è un progetto civico legittimato dalle persone – ha risposto D’Anniballe –. Sono sicuro che questa novità riuscirà a imporsi al primo turno, dovesse esserci il ballottaggio torneremo da quelle persone che ci hanno legittimato e chiederemo loro cosa fare". Ha parlato di turismo e di sviluppo di area Fabrizio Lupi nell’arringa finale. "Cosa faremo? – ha concluso il candidato di centrosinistra – Abbiamo delle belle opportunità, quindi poche grandi opere e tanta manutenzione. Dobbiamo puntare sulla forza del commercio che rappresenta il nostro volano, da sviluppare anche in chiave turistica in sinergia con gli altri comuni della Valdera, in una visione di area".