Bagnoli-Franconi, l’ultimo duello. Un grafico per riassumere le posizioni

Pontedera, 21 giugno 2024 – A poche ore dal ballottaggio a Pontedera, ecco che La Nazione presenta un grafico per riassumere, in modo molto schematico, le posizioni dei due candidati sulle questioni principali: Matteo Franconi (centrosinistra) e Matteo Bagnoli (centrodestra).

Ecco quindi lo schema

Precisazioni Bagnoli - La redazione di Pontedera si è accorta di un errore nella grafica dei punti di programma uscita sul giornale di carta di oggi. Un errore materiale che ha attribuito a Matteo Bagnoli affermazioni errate rispetto a quelle rilasciate. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente per un commento. “La mia posizione sull’ipotesi di richiesta di un intervento economico governativo in sostegno di Pontedera per la rimozione del Keu è più che favorevole – spiega Bagnoli – , praticamente uno dei miei punti di programma. Sono certo infatti che solo con me come Sindaco Pontedera avrebbe maggiori garanzie di avvio effettivo della bonifica. Così come ho intenzione di modificare radicalmente l’approccio dell’amministrazione rispetto agli eventi organizzati dal comune in favore del commercio, data la totale inefficacia delle varie feste organizzate finora, pensate non per i commercianti ma per riempire le piazze, ma incapaci di generare un reale aiuto per i nostri negozianti. Vorrei quindi dare il via a mono eventi tematici, concordati con le categorie commerciali”.