Avanzo di bilancio e nuove polemiche: "Giglioli prova a nascondere la realtà"

E’ ancora scontro aperto sull’avanzato di bilancio del Comune di San Miniato. Alberto Cioni torna all’attacco dopo le parole del sindaco Simone Giglioli. "Io ho lavorato per 41 anni nei e per i Comuni, occupandomi spesso, a vario titolo, anche di bilanci e contabilità comunale – spiega Cioni, a lungo in municipio a San Miniato a fianco del sindaco Alfonso Lippi –. Grazie all’esperienza acquisita, in una fase della mia vita, ho tenuto corsi di formazione e aggionamento su queste materie per responsabili dei servizi finanziari e sindaci revisori, in varie parti d’Italia (Lombardia, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzi, Molise e Puglia)".

"Nello stesso perdiodo sono stato componente del comitato scientifico e redattore de “Il giornale del revisore”, periodico bimestrale edito da “Il Sole-24 ore” per conto dell’Istituto Nazionale dei Revisori Contabili e diffuso in oltre 100mila copie a livello nazionale – aggiunge Cioni –. Accusarmi di avere “una scarsa conoscenza della macchina amministrativa” e “dei complessi e rigidi controlli a cui è sottoposta la contabilità pubblica”, mi sembra a dir poco ridicolo. Come è ridicolo cercare di nascondere la realtà delle cifre da noi esposte con argomentazioni speciose che non spiegano affatto come e perché a San Miniato si contianuano a produrre, anno dopo anno, avanzi d’amministrazione così scandalosi (solo per citare gli ultimi 3.024.375 nel 2021, 2.473.754 nel 2022)".

"Per non parlare poi della frase contenuta nella replica della giunta ovvero che lo svincolo di 1.526.690 dal “Fondo contenzioso” è “avvenuto in seguito alla sentenza di un giudice e non per volontà amministrativa o politica”, quasi si fosse dispiaciuti di una sentenza favorevole al Comune – chiosa Cioni –. Ed a proposito del contenzioso con San Miniato Gestioni, nel conto consuntivo non abbiamo invece trovato traccia tra i crediti degli oltre 7 milioni che in base a quella sentenza devono essere restituiti al Comune. Perché? Si è forse rinunciato in partenza ad averli indietro oppure a San Miniato si è inventata una nuova categoria contabile, quella dei “crediti fuori bilancio”?".