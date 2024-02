Auxilium, Luciano Spalletti in visita. Santi: "Grazie per la presenza"

Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale, in visita lo scorso venerdì alle strutture dell’Auxilium Vitae. Spalletti, unito alla città per legami familiari (ha militato anche nella Volterrana), è stato accolto dai dirigenti Auxilium, dal sindaco Giacomo Santi e dal presidente della Fondazione Crv Roberto Pepi. Nell’occasione, è stato annunciato il progetto, in fase embrionale, che vedrà il centro di Volterra insieme alla Scuola Sant’Anna di Pisa creare un polo di riabilitazione e ricerca sullo sport. "Il nostro centro clinico multispecialistico, noto per le sue eccellenze nelle attività riabilitative neurologiche, cardiologiche e respiratorie, ha ricevuto l’onore della presenza di Mister Spalletti – scrive il sindaco Santi – Durante la sua visita, il commissario ha dedicato tempo per salutare il personale sanitario e i pazienti, dimostrando il suo apprezzamento per l’importante lavoro svolto all’interno della struttura, per le sue prospettive e i progetti futuri. La presenza di una figura così autorevole sottolinea l’importanza e il prestigio di Auxilium Vitae a Volterra nel campo della salute e della riabilitazione. Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo gradito incontro".