Auto sbanda in via del Bosco e travolge un’anziana sul marciapiede

L’auto sbanda, butta giù un palo, travolge un’anziana signora che si trovava sul marciapiede per finire, secondo quato emerso, la sua corsa contro un muretto. E’ successo ieri mattina, a Santa Croce, in via Garcia Lorca all’angolo con via Del Bosco. Mancano pochi minuti alle 7 e la signora, che abita in via del Bosco, come tutte le mattine, sta portando il cane a fare una passeggiatina.

E ieri, da quando abbiamo appreso, si è trattenuta anche a parlare con una conoscente che era affacciata al terrazzo. Un’amica che ha visto tutto e che ha chiamato immediatamente i soccorsi. La testimonianza di questa donna, quello che ha potuto vedere in quella concitata manciata di secondi, sarà importante per ricostruire l’esatta sequenza dei fatti da parte dei carabinieri che stanno effettuando gli approfondimenti e che sono intervenuti per i rilievi di legge.

Queste inoltre sono ore di grande apprensione, per i familiari dellal’81enne – la signora è molto conosciuta e stimata a Santa Croce – perché l’anziana ha riportato vari traumi nelì’impatto con l’automobile, pare un’utilitaria di marca Renault. La donna è stata immediatamente soccorsa dai mezzi inviati dalla centrale operativa del 118 e trasportata al pronto soccorso di Empoli. Ora si trova in terapia intensiva con alcune costole rotte, varie contusioni – una anche al ginocchio – e traumi. Cosa possa aver portato l’automobilista a sbandare è un altro aspetto al centro di approfondimenti: forse un malore, una distrazione che gli ha fatto perdere il controllo della macchina, o anche un colpo di sonno. Ovviamente, queste, sono tutte ipotesi. Le indagini sono in corso. Anche l’uomo che si trovava alla guida dell’utilitaria che ha impattato con l’anziana, è stato trasportato, dai mezzi intervenuti per i soccorsi, alla cure dei sanitari dell’ospedale di Empoli.

Carlo Baroni