Auto ribaltata in FiPiLi. Traffico su una corsia e code verso Livorno

Montopoli Val d'Arno (Pisa), 10 febbraio 2024 - Code e disagi in FiPiLi per un incidente avvenuto tra gli svincoli di Montopoli Val d'Arno e Pontedera Est, in direzione mare. Un'auto si è ribaltata ed è rimasta ferma in corsia di sorpasso. Le cause sono ancora da accertare, ma non risultano altri mezzi coinvolti.

La pioggia e il fondo stradale viscido potrebbero in qualche modo aver contribuito. La strada non è mai rimasta chiusa, ma il traffico è stato dirottato su una sola corsia e per questo si sono formate lunghe code verso Pisa. In base a quanto appreso, al volante del mezzo c'era una donna che è stata poi trasportata in ospedale a Pontedera. Le sue condizioni non apparivano preoccupanti.