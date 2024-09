Le immagini dell’auto della famiglia tedesca distrutta dalla furia dell’acqua: era a due chilometri dalla casa

Montecatini Valdicecina (Pisa), 26 settembre 2024 – E’ il terzo giorno di ricerche del piccolo Noah, 5 mesi, e della nonna Sabine, 62 anni, dispersi dopo essere stati travolti lunedì sera dalla piena del torrente Sterza a La Gabella, nel comune di Montecatini Valdicecina.

Le attività dei soccorritori, con l’ausilio di droni, elicotteri e unità cinofile, si stanno concentrando da questa mattina in un’area dove l’acqua ha trascinato ingenti quantità di alberi e detriti forestali per circa 500 metri più a valle da dove la donna e il bimbo sono stati travolti.

Nel pomeriggio di mercoledì 25 settembre i vigili del fuoco e le squadre di ricerca hanno ritrovato la seconda auto della famiglia tedesca. Le immagini fornite da Local Team sono impressionanti: la furia dell’acqua ha completamente distrutto la macchina, all’interno della quale nel sedile posteriore è stato trovato il passeggino del piccolo Noah, completamente avvolto dal fango. L’acqua e il fango hanno trascinato via la macchina per centinaia di metri. Questa è stata infatti trovata a due chilometri di distanza dalla casa dove alloggiava la famiglia tedesca in vacanza.

L'auto della famiglia tedesca distrutta dalla furia dell'acqua. In alto a sinistra il passeggino del bimbo

Nel frattempo stanno proseguendo le ricerche dei due dispersi. La nonna e il piccolo, ricordiamo, erano in vacanza con i propri cari, una famiglia di Monaco di Bavieri. I parenti, il nonno Peter e i genitori del bimbo, Alexander Wagner, 33 anni, e Mona Kingbauer, 37, si trovano ora in albergoi a Casino di Terra, seguiti da psicologi anche tramite l’ambasciata tedesca.

Ieri, scortati dai carabinieri, sono tornati in quella casa per recuperare alcuni effetti personali. I familiari sono stati ascoltati dalle forze dell’ordine per ricostruire quei drammatici momenti. Stavano cercando di salire in auto per provare a mettersi in salvo quando il fiume ha portato via Sabine e il piccolo Noah.

14 foto Valdicecina, la tragedia della famiglia di tedeschi in vacanza. Le foto della casa travolta dal torrente (Immagini Bongianni/Fotocronache Germogli)

Erano, ricordiamo, in vacanza con i propri cari, una famiglia di Monaco di Baviera, in una struttura ricettiva dove l’acqua impazzita ha trascinato via il piccolino e la nonna. I parenti, il nonno Peter e i genitori del bimbo, Alexander Wagner, 33 anni e Mona Kingbauer, 37, sono blindati in un albergo a Casino di Terra, seguiti da psicologi anche tramite l’ambasciata tedesca.

Ieri i vigili del fuoco hanno concentrato le loro ispezioni intorno la zona de La Gabella, quindi al primo ponte che si incrocia arrivando dalla Ss68 con droni e sommozzatori, negli argini e nella vegetazione in zona Gabella e nelle vicinanze dell’agriturismo preso in affitto dalla famiglia tedesca.