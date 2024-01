Attacchi d’ansia. Il corso dell’Asl per combatterli

Attacchi di panico? Ecco le strategie di prevenzione e controllo secondo il nuovo corso dell’Asl. Accelerazione del battito cardiaco, sudorazione improvvisa, tremori, sensazione di soffocamento, dolore al petto, nausea, paura di morire o di impazzire, brividi o vampate di calore: questi sono solo alcuni dei segni di un attacco di panico, una condizione che colpisce dall’1,5 al 5% della popolazione. Chi ha vissuto questa esperienza la descrive come terribile, spesso manifestandosi in modo inaspettato. La paura di un nuovo attacco può diventare così intensa e dominante da trasformarsi in ansia anticipatoria, evolvendo poi in un disturbo di panico vero e proprio, caratterizzato dalla “paura della paura”. Per apprendere come prevenire e gestire gli attacchi di panico, a partire dal 5 febbraio, al poliambulatorio di via Fleming a Pontedera, inizierà una nuova edizione del corso “Trattamento non farmacologico di gruppo per il disturbo di panico”. Il corso, composto da otto sessioni di psicoterapia di gruppo, ciascuna della durata di due ore, si svolgerà ogni lunedì dalle 14.30 alle 16.30. L’equipe di lavoro è composta dalla dottoressa Laura Pellegrini e le infermiere Moira Anichini ed Evelyn Falciani. Per partecipare al corso è necessario sottoporsi a una valutazione al Centro di salute mentale di Pontedera. Per fissare un appuntamento contattare le infermiere Anichini e Falciani dal lunedì al venerdì, tra le 8 e le 20, chiamando il numero 0587 273341. La scadenza per aderire è il 26 gennaio, e la quota di partecipazione è di 38 euro.