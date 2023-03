Associazione carabinieri, 63 anni e un’auto per la protezione civile

L’Anc-Associazione nazionale carabinieri di San Miniato ha ricordato il 63° anniversario di fondazione con una messa nella chiesa di San Miniato Basso a suffragio di tutti i Caduti dell’Arma e una conviviale a Villa Sonnino. Un ringraziamento è stato rivolto al presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Antonio Guicciardini Salini, per il contributo elargito a favore del nucleo di volontariato e protezione civile che ha permesso l’acquisto di un’autovettura per le esigenze operative e materiale di equipaggiamento. L’Anc di San Miniato è presieduta da Benedetto Patti, ex comandante della stazione cittadina che ha come vice Michele Contino, già vicecomandante della compagnia.