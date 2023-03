Ascoltare i libri per farsi trasportare dalla magia

La magia del racconto per chi ancora non sa leggere o semplicemente si vuol far trasportare dalla fantasia nel mondo incantato dei libri. Tornano i sabati mattina della biblioteca comunale di Castelfranco con "L’Ora del Racconto": una serie di letture animate di storie per bambini dai 4 agli 8 anni. Fiabe e racconti saranno letti dal vivo da lettrici volontarie in sei appuntamenti da marzo a maggio, in programma dalle 10,30 alle 11,30 nella Biblioteca di Castelfranco e di Orentano. Un’ora di puro e sano divertimento che avvicina i più piccoli all’affascinante mondo dei libri. Dopo l’appuntamento dell’11 marzo, "L’Ora del racconto" riparte sabato 25 marzo alle 10:30 alla biblioteca di Orentano con un altro appuntamento speciale legato alla Giornata internazionale della Donna realizzato in collaborazione con la cooperativa PromoCultura: la lettura animata del libro "L’erba magica di Tu Youyou. La scienziata che sconfisse la malaria". Racconto dedicato alla scienziata Tu Youyou, prima donna cinese a ricevere il Premio Nobel per la medicina, coraggiosa e determinata, che ha dato un grande contributo alla ricerca scientifica, pur vivendo in un contesto sociale dove era complicato essere donne di scienza.