Arte Il Palazzo senza tempo riceve Ponzi

PECCIOLI

Emiliano Ponzi, l’illustratore italiano più internazionale, arriva venerdì 29 settembre al Palazzo Senza Tempo di Peccioli alle 18.30 per un incontro dedicato alla sua mostra Anthologica, in corso nel suggestivo Palazzo Senza Tempo della cittadina toscana. A dialogare con lui Attorno ad Anthologica ci sarà il giornalista Luca Sofri. L’appuntamento rappresenta l’occasione per approfondire la mostra personale Ponzi, uno dei più famosi illustratori italiani contemporanei, che ha conquistato il mondo con le sue cover poetiche dei romanzi di Bukowsky, le illustrazioni per The New York Times e le immagini per brand come Moleskine.

Per raccogliere la sua intera produzione non basterebbe un palazzo intero, per questo i curatori dell’esposizione Federico Cano Correa, fondatore della Galleria Caracol, e Stefano Cipolla, art director de L’Espresso, definiscono la mostra "un’antologica riassunta" che offre però uno sguardo il più esaustivo possibile sul percorso di Emiliano Ponzi degli ultimi anni. La sua produzione artistica è straordinariamente vasta e attraversa indistintamente tutti i settori della comunicazione visiva, dall’illustrazione editoriale alla pubblicità, dall’animazione alla realtà virtuale. Il suo segno è riconosciuto in tutto il mondo, apprezzato e pubblicato dai maggiori giornali e brand internazionali. Per "Anthologica" sono stati selezionati da questo infinito archivio circa 30 lavori realizzati per diversi committenti: illustrazioni per magazine, copertine di libri, libri che ha realizzato lui stesso come autore, manifesti e pubblicità per brand internazionali. Ognuno di questi settori della comunicazione visiva ha le sue regole: Ponzi le conosce e le domina tutte, piegandole alla sua arte grafica concettuale. In mostra le tavole estrapolate dai libri personali di Emiliano, The Great New York Subway Map, edito dal MoMa di New York, le copertine per Feltrinelli ed Einaudi, le illustrazioni per The New Yorker, The New York Times, Repubblica, le immagini commissionate da brand come Moleskine, Barilla, Coop, i manifesti del 2022 per Il Salone Internazionale del Libro di Torino e Il Salone del Mobile.