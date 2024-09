Arriva a Volterra la seconda edizione del raduno Harley Davidson

Volterra, 26 settembre 2024 – Dopo il successo della prima edizione torna l'appuntamento dedicato a motociclisti, bikers e appassionati del mondo Harley, in un suggestivo viaggio tra le bellezze paesaggistiche, le specialità gastronomiche e le meraviglie storiche di Volterra e del suo territorio. Si svolgerà domenica 29 settembre nella città etrusca “In moto tra gusto e storia”, la seconda edizione del raduno Harley Davidson organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Volterra e la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa.

Un'iniziativa che vuole valorizzare, in un contesto di promozione turistica, la storia, le bellezze e le specialità eno-gastronomiche offerte dalla città di Volterra e dal territorio delle Colline Pisane e della Valdicecina, in un'affascinante esperienza all'insegna del gusto, della tradizione e della cultura coniugata con la bellezza e il fascino dell'iconica motocicletta conosciuta in tutto il mondo.

“L'obiettivo di questa iniziativa è proprio quello di promuovere il turismo sul territorio e valorizzare le nostre attività” - afferma il presidente di Confcommercio Volterra Sergio Brizi - “Dopo la grandissima partecipazione della prima edizione che ha portato quasi 250 moto nel centro di Volterra torniamo volentieri ad organizzare un appuntamento che permetterà ai partecipanti di godere le eccellenze gastronomiche preparata dalla vasta platea di ristoratori coinvolti ”.

“La città di Volterra si accende di rombi e passione grazie all'evento organizzato dalla Confcommercio, che celebra l'arrivo delle iconiche Harley Davidson, portando in piazza l'anima della libertà su due ruote. Un'occasione unica per residenti e visitatori di immergersi nella cultura biker, in un weekend che unisce tradizione, stile e la bellezza senza tempo del centro storico volterrano” dichiara il sindaco di Volterra Giacomo Santi.

“Volterra è un gioiello della nostra provincia, con tutte le carte in regola per attirare un turismo di qualità in grado di andare oltre ai flussi turistici, ringraziamo il sindaco Santi per questa straordinaria opportunità, siamo convinti che anche quest'anno ci sarà una grandissima partecipazione” le parole del responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa Luca Favilli. Dalle 10.30 i motociclisti e bikers partecipanti arriveranno in Piazza dei Priori, entrando da Porta San Francesco e percorrendo via San Lino e via Ricciarelli, con registrazione obbligatoria presso il desk dedicato in Piazza dei Priori. Alle 11 il taglio del nastro alla presenza delle autorità e l'esposizione dei mezzi nel cuore della piazza. A tutti i partecipanti sarà consegnata una gadget bag brandizzata, oltre a una mappa con i ristoranti e locali aderenti del centro storico di Volterra, dove saranno a disposizione piatti tipici e menu dedicati.

Per ulteriori informazioni e per l'iscrizione all'evento Confcommercio Provincia di Pisa è a disposizione ai seguenti contatti: Arianna Gherardeschi (334 7994152 – [email protected]) e Luca Pisani (348 5721116 – [email protected])