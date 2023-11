Armida di Castelvecchio tra i Vini buoni d’Italia

Importante riconoscimento per la società agricola Castelvecchio di Terricciola, premiata nell’ambito del Merano Wine Festival, nota rassegna giunta quest’anno alla sua 32esima edizione dove la guida "Vini buoni d’Italia" ha assegnato una corona ai 300 vini italiani ritenuti più meritevoli. E "Armida" del 2018 dell’azienda Castelvecchio, è rientrato tra questi. ""Una grande soddisfazione - dice Laura Leone della società Castelvecchio - per noi e per il nostro vin santo del Chianti Doc. è una riserva del 2018, risultato di un attento lavoro in vigna e in cantina che ben rappresenta il territorio e la nostra Regione". Un liquore che prometteva bene sin dall’inizio e che riscuote successi ovunque, compreso in Trentino al Merano Wine Festival dove è stato esposto con altre etichette premiate. "Siamo molto felici - sottolinea - che venga riconosciuta la qualità del vin santo Armida, senza niente togliere agli altri vini di nostra produzione cui siamo egualmente affezionate". Una delegazione rosa quella schierata a Merano composta da Giulia Scateni, Claudia Pantani, Prisca Pantani, Aurora Scateni e Laura Leone in rappresentanza di un’azienda che tra le altre cose offre possibilità di soggiorno in agriturismo e degustazioni guidate in cantina.