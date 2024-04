Aquiloni, attesi centinaia di turisti. Scatta il bus navetta per il centro

Si prevedono centinaia di persone. Così confidando in un meteo benevolo e tipicamente primaverile, in occasione della 54esima Festa degli Aquiloni e della 28esima Mostra Mercato dei Fiori (a cui si aggiungono Borgo Fiorito e molte altre iniziative collaterali) – un giornata quella di domenica ricca di eventi – Fondazione San Miniato Promozione ha predisposto una navetta gratuita per chi vorrà recarsi in centro storico a godere di questa bella giornata di festa fra fiori, aquiloni, prodotti locali, corteo storico e la classica asta degli aquiloni dipinti che chiuderà il cartellone. I bus partiranno ogni mezz’ora, dalle 10 alle 19. Punto di partenza il cimitero di San Lorenzo a La Scala, punto di arrivo pochi minuti dopo piazza Dante a San Miniato; da qui sarà poi possibile riprendere la navetta per ritornare al punto di partenza all’altezza del cimitero a La Scala. In caso di pioggia la Festa degli Aquiloni e il corteo storico per le vie della città verranno posticipati a domenica 14 aprile.