Appalto gestione musei. Il Comune svela il vincitore

VOLTERRA

Dopo mesi convulsi, in cui le sigle sindacali e gli operatori museali hanno tenuto il punto sul bando della discordia, si svela il nome della ditta vincitrice del capitolato di gara dei musei e dei siti archeologici, con il bando comunale che ha fatto incrociare gia due volte le braccia ai lavoratori dell’arte che operano nel complesso civico di Volterra. Si tratta di Opera Laboratori Fiorentini Spa, società con con sede legale a Firenze che gia si occupa della gestione del progetto Anima di Volterra in piazza San Giovanni, e che l’ha spuntata sulla livornese Cooperativa Itinera, già alla testa della gestione del polo museale della città negli ultimi anni.

Il bando ha durata di 4 anni, possibilità di rinnovo per un anno e prevede l’eventuale proroga di ulteriori 4 mesi: Opera Laboratori Fiorentini ha proposto un ribasso del 14,63% sull’importo a base di gara per la somma di 2.171.584,euro al netto dell’Iva e oneri della sicurezza pari ad 4.800 euro. "Lavoriamo ad arte per l’arte - si legge sulla pagina web della società aggiudicataria del bando di gara - preservando, divulgando, gestendo e valorizzando il patrimonio culturale e museale. Un passato di esperienze ed eventi che proiettiamo nel futuro, con visione e innovazione, perché condividere la bellezza nel tempo è il senso vero del nostro fare". Il motto? "Opera Laboratori, valore ad arte". Opera gestisce culle museali e siti cilturali celebri in tutto il mondo: la pinacoteca di Brera di Milano, gli Uffizi e altri musei e ville a Firenze e in provincia, il complesso del Duomo di Siena e altre meraviglie della città del Palio come la Torre del Mangia, i parchi archeologici di Pompei e Ercolano, il museo nazionale etrusco di Villa Giulia a Roma, la Reggia di Caserta, oltre a siti museali e ecclesiastici in Val d’Orcia, a San Gimignano, Cortona, Arezzo, Assisi, Spoleto e Venezia. Opera Laboratori, come detto, si occupa anche della gestione del complesso in piazza San Giovanni (Duomo, Battistero, ex ospedale Santa Maria Maddalena).

Il fatturato riportato sul sito web della società parla di 70 milioni di euro, con 45 luoghi della cultura in gestione in tutta Italia, sedi fra Siena, Firenze e Roma e una gamma di servizi fra cui anche marketing territoriale, organizzazione di mostre e eventi, aperture esclusive, progettazione e realizzazione di allestimenti, conservazione e restauro tessile.

Ilenia Pistolesi