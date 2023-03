Aperte le iscrizioni Cinquecento i posti

VALDERA

Fino al 17 aprile sono aperti i termini per iscrivere i bambini nati dall’112021 al 1742023 ai nidi

d’infanzia dei Comuni dell’Unione Valdera (Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera) per l’anno educativo 20232024. La procedura di iscrizione è completamente telematica sia per le domande di iscrizione che per i rinnovi dal sito dell’Unione Valdera (sezione Servizi on line–iscrizioni nido). Saranno 500 i posti disponibili nei 16 nidi situati nei sette Comuni. Con Isee inferiore a 35.000 euro sarà possibile usufruire delle agevolazioni regionali (Nidi gratis).