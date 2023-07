Aperitivi speciali allo chalet Torna Casciana cultura tra politica, sport e spettacolo

Sarà il giornalista e inviato Toni Capuozzo il primo ospite della rassegna Casciana Cultura che riparte dopo qualche anno di stop, rilanciata dall’associazione Culturale Nuova Casciana, con il patrocinio del Comune di Casciana Terme Lari e del consiglio regionale della Toscana. Dal 24 luglio al 3 agosto sul palco dello chalet delle Terme saliranno personaggi di spicco del mondo della cultura, dello sport, della politica e dello spettacolo. Sei incontri all’ora dell’aperitivo (inizio alle 18.30) nel verde del parco termale. "Abbiamo deciso di contribuire ad arricchire il calendario di intrattenimento – spiegano dal direttivo dell’associazione culturale Nuova Casciana – con una proposta culturale per un format di successo, quello nato oltre dieci anni fa con Casciana Cultura, con il quale cittadini, turisti e turisti hanno potuto ascoltare prestigiosi autori. Per l’edizione 2023 abbiamo scelto di ripartire con un programma articolato che tratta temi di attualità globale e locale, dal conflitto alle porte dell’Europa, al futuro della Toscana e del nostro territorio. Ci saranno le classiche serate dedicate alla narrativa con nomi di spicco nel panorama letterario e non mancheranno serate dedicate alla cucina e allo sport""- Ecco le prime iniziative: lunedì 24 luglio Toni Capuozzo presenta "Guerra senza fine". Dialogano con l’autore Paolo Mori e Michele Taddei, il 26 luglio Marco Vichi e Leonardo Gori presentano ‘Nulla si distrugge’ e ‘La libraia di Stalino’. Dialoga con gli autori Francesca Vitarelli. Il 28 luglio Sara Brancaccio presenta "Dolci senza bilancia". Dialoga con l’autrice Giorgia Carantonis. Il 31 luglio Antonio Mazzeo, Diego Petrucci, Elena Meini, Mirko Terreni parleranno di "Toscana 2050, quale futuro?". modera l’incontro Francesco Ippolito.