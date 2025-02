Anziani e truffe: "Molti tentativi. C’è timore"

Raffica di telefonate. Sui fissi. E sui cellulari. "Per fortuna nessuno dei nostri cittadini è caduto nella trappola del finto maresciallo", dice la sindaca Marica Guerrini. Hanno telefonato a Palaia, a Forcoli, in Chiecinella. E’ successo nei giorni scorsi. "Abbiamo saputo che le telefonate sono arrivate anche in altre località della Valdera – aggiunge in primo cittadino –. Qualcuno ci ha segnalato anche la presenza in giro di due persone ben vestite e dal fare sospetto". Facevano parte del teatrino? Il dubbio c’è. Il finto maresciallo dei carabinieri chiede soldi. Dice che si presenterà a casa. In un caso l’uomo ha chiesto conferma all’azienda del nome e del cognome. Ma poi è intervenuto il figlio che ha fatto presente che la chiamata era registrata. E allora la conversazione si è interrotta lì. A Forcoli il falso militare dell’Arma ha detto, sempre ad una persona anziana, che doveva presentarsi per consegnare dei documenti: ma la donna era stata istruita dai familiari che non doveva aprire a nessuno. Anche in quel caso il presumibile tentativo di ingannare la donna è andato a vuoto. "C’è molta preoccupazione nella popolazione – aggiunge la sindaca –. Siamo in stretto contatto con i carabinieri per organizzare un altro ciclo di incontri dedicati alla popolazione per istruire tutti a riconoscere, e di conseguenza, difendersi dalle truffe". Un fronte questo che vede impegnati da molto tempo i carabinieri di tutto il territorio contro le truffe, un fenomeno in continua crescita che colpisce soprattutto gli anziani.

I truffatori, sempre più astuti, utilizzano anche nuove tecniche di raggiro.

Carlo Baroni