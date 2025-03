Andrea Baldi non era un militare

Per un involontario errore di trascrizione è stato erroneamente riportato, nell’articolo "La toponomastica che ricorda la guerra a Terricciola" (pagina 17 del 21 marzo, edizione 2025 di Cronisti in classe) realizzato dalla classe 3^ A della scuola Secondaria di primo grado di Terricciola, che una via di Morrona è intitolata ad Andrea Baldi "...militare italiano, premiato con la medaglia d’oro al valor

militare alla memoria per il suo intervento nel corso della Guerra d’Etiopia...".

Baldi non era un militare, ma un concittadino di Morrona, comune di Terricciola, deceduto precocemente in un incidente stradale. Correggiamo l’errore e ci scusiamo con i lettori e con chiunque si sia sentito coinvolto da questa ricostruzione errata dei fatti risalenti alle due guerre e allo studio della toponomastica del territorio di Terricciola.