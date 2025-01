Anche una nuova palestra nella zona sport di Fontevivo

"Sarà realizzata una nuova palestra nella zona Fontevivo necessaria per gli sport al coperto", annuncia il Comune di San Miniato nel Dup sottololineando nuovi sforzi per valoruizzare lo sport sul territorio. "Continueremo a progettare e costruire nuovi luoghi per la pratica sportiva e nuove palestre – è il programm dell’amministrazione –. Una nuova palestra sarà realizzata dalla Provincia nel centro storico di San Miniato, nell’area dell’ex liceo Marconi. La palestra e i servizi collegati saranno a supporto dell’Istituto Cattaneo e della Città. Continueremo a qualificare gli impianti esistenti affinché siano efficienti e farne di alcuni dei centri all’avanguardia dell’impiantistica sportiva".

Poi c’è la partita Roffia. "In intesa con la Regione, proprietaria dell’area, continueremo a sviluppare nuovi spazi a disposizione di tutti, valorizzando attività legate agli sport d’acqua – si legge –. Dopo che è stato completato il percorso ventennale che ha messo in sicurezza l’area del parco di Roffia e creato il bacino remiero".

Inoltre "sarà realizzato un nuovo manto sintetico al campo sportivo Pagni di San Miniato Basso; Al campo sussidiario Leporaia di Ponte a Egola saranno realizzati i nuovi spogliatoi, mentre al campo principale sarà realizzata una tribuna aggiuntiva per i tifosi ospiti".