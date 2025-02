Anche Fido va in vacanza... nella pensione per cani

Per approfondire la ricerca abbiamo intervistato i proprietari della pensione B&B for Dog di Cascine di Buti, Matteo Serafini Matteo e Valentina Filippi.

Quali tipi di alloggi offrite per i cani?

Sono box riscaldati in inverno e rinfrescati in estate da ventilatori. C’è uno sgambatoio dove i cani possono e svagarsi e dove in estate montiamo una piscina.

Quanti cani potete ospitare contemporaneamente?

Abbiamo 28 box che funzionano a pieno ritmo in estate, mentre in inverno ne vengono occupati solo venti.

Quanti cani vi portano al giorno?

Questo dipende un po’ dal periodo dell’anno: nei giorni lavorativi in media dai 5 ai 10, nel fine settimana spesso si riempono tutti i box.

Qual è la routine quotidiana per i cani ospiti?

I cani praticamente vivono con noi. Mangiano nei loro box e poi hanno un’area di svago dove possono socializzare e ovviamente sempre sotto il nostro controllo. Facciamo anche video e foto che inviamo ai proprietari.

Come gestite le esigenze dietetiche speciali e somministrazione di farmaci?

A ogni cane facciamo una scheda con l’aiuto dei proprietari che ci dicono cosa mangiano e quanto, se hanno bisogno di farmaci o altri tipi di esigenze.

Vi piace il vostro lavoro?

E’ molto faticoso, ma riceviamo in cambio tante soddisfazioni: non lo cambieremmo per niente al mondo!.