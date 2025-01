“Anatomia di un fascismo“ di Massini

Il 18 gennaio alle 21, al teatro Persio Flacco, arriva lo spettacolo “Matteotti, anatomia di un fascismo“, di Stefano Massini con Ottavia Piccolo. Lo spettacolo è accompagnato dalle musiche di Enrico Fink, eseguite dal vivo da i Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo. Lo spettacolo è una produzione Argot Produzioni | Officine della Cultura, in coproduzione con Fondazione Sipario Toscana Onlus – La città del Teatro | Teatro delle Briciole – Solares Fondazione delle Arti | Teatro Stabile dell’Umbria. Con il contributo di ministero della cultura e Regione Toscana, in collaborazione con Infinito Produzioni. Un racconto che parte dalla testimonianza di chi c’era, ha visto e non si è tirato indietro, per ricostruire l’omicidio di Giacomo Matteotti, parlamentare della Repubblica, ucciso per mano fascista il 10 giugno 1924. Il teatro, la musica dei Solisti dell’Orchestra Multietnica di Arezzo, le parole di Stefano Massini e la voce di Ottavia Piccolo si prendono l’impegno di parlare, ricordare il suo coraggio: "Io denuncio all’Italia e al mondo intero che un mostro chiamato fascismo ogni giorno diventa più potente proprio grazie al silenzioso assenso di chi per pigrizia lo svaluta, lo legittima e non lo combatte!". I biglietti: platea, primo e secondo ordine, 20 euro. Terzo e quarto ordine, 15 euro. Riduzioni previste per i soci Unicoop. Il botteghino è aperto, al Persio Flacco, il giovedì dalle 17 alle 19, il venerdì dalle 17 alle 19, il sabato dalle 10.30 alle 12 e dalle 17 alle 19. Nel giorno dello spettacolo la biglietteria aprirà un’ora prima dell’evento.