Alluvione : "Sospese le rate dei mutui"

Il governo ha riconosciuto lo stato di emergenza per il Comune di Terricciola dopo l’alluvione di ottobre. "Un risultato importante conseguenza di un evento che avremmo tutti fatto volentieri a meno di vivere – dice il sindaco Matteo Arcenni – La ferita resta, così come rimangono la paura e i danni di chi la notte del 25-26 ottobre ha dovuto fare i conti con acqua e fango. Ma il lavoro dell’amministrazione e degli uffici comunali ha fatto in modo che il dramma che ha colpito la gente di Terricciola e delle sue frazioni sia ora ufficialmente sul tavolo della politica nazionale".

Si è trattato di un evento che ha causato numerosi danni in varie località del territorio. "In seguito alla richiesta dell’amministrazione comunale e alla documentazione inviata con l’aiuto dei tecnici e del personale preposto della Protezione civile, il Governo ha riconosciuto le criticità di cui è stato vittima il Comune di Terricciola, colpito duramente dal maltempo – spiega l’amministrazione comunale –. Inoltre, sul sito del Dipartimento della Protezione civile è stata pubblicata l’ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile con cui è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, nel territorio di Terricciola. I cittadini potranno quindi rivolgersi al proprio istituto bancario per avere tutte le informazioni dettagliate. "Fin da subito - spiega il sindaco, Matteo Arcenni - abbiamo fatto tutto il possibile per fare in modo che venissero certificati i gravi danni causati dal maltempo del 25 e 26 ottobre. Un grande grazie anche a tutte le donne e gli uomini volontarie e volontari che la sera dell’alluvione hanno operato senza sosta per soccorrere la popolazione e limitare al massimo i disagi".