Alluvione: sarà lutto cittadino. Commemorazione al podere, ma Noah non si trova

Valdicecina, 6 ottobre 2024 – Lutto al braccio e bandiere a mezz’asta per nonna e nipotino vittime dell’alluvione. Il Comune di Montecatini val di Cecina ha proclamato per la giornata di domani il lutto cittadino per Sabine e Noah, i due turisti tedeschi che sono stati travolti dalla furia delle acque il 23 settembre. La donna è stata purtroppo ritrovata senza vita una settimana dopo, mentre del piccolo non ci sono novità e le speranze sono ormai affievolite, nonostante i soccorritori lo stiano ancora cercando su 190 ettari di territorio.

Proseguono senza sosta le veste ricerche del neonato tedesco strappato dalle braccia della nonna dalla violenza dell’acqua

“Mi è parso doveroso proclamare il lutto cittadino in segno di cordoglio, vicinanza e riflessione – dice il primo cittadino di Montecatini Val di Cecina Francesco Auriemma – interpretando il sentimento dell’intera comunità, profondamente colpita dagli eventi metereologici di gravissima entità che hanno determinato gravi eventi alluvionali in parte del nostro territorio oltre alla tragedia di Sabine e Noah, che soggiornavano nel nostro Comune”.

Ed è per loro che la comunità di Montecatini val di Cecina, insieme a tutti i suoi amici, si raccoglierà al podere il Mulino domani alle 19 per commemorare la vittima e il piccolo disperso della alluvione di lunedì 24 settembre. Un lutto cittadino che è stato proclamato, prosegue Auriemma, “proprio per sottolineare la volontà dell’amministrazione comunale di stringerci insieme per una tragedia per la quale non eravamo umanamente preparati. Le campane suonate a martello del campanile della chiesa pievania di Sassa saranno il segnale, anche uditivo, del nostro profondo cordoglio, insieme alla deposizione di un mazzo di fiori addosso alla parete della casa dove è avvenuta la tragedia. Chi vuole - conclude il sindaco - può accedere candele in chiesa, in casa o sul davanzale delle finestre”.

Tra le varie forme per esprimere vicinanza a chi è stato colpito dal drammatico alluvione, oltre al lutto cittadino, c’è anche la solidarietà e la raccolta fondi. Il Comitato Festeggiamenti dei due Comuni di Casino di Terra, realtà che dal 1999 è impegnata nello sviluppo della frazione di Guardistallo e Montecatini val di Cecina, ha voluto organizzare il 19 ottobre alle 20 una Cena di Solidarietà per l’alluvione nella ex scuola elementare di Casino di Terra in località la Gabella. Le prenotazioni vanno effettuate entro il 17 ottobre al seguente numero di telefono 3294198694. Il costo è di 25 euro e l’intero ricavato sarà devoluto a favore degli alluvionati - Val di sterza La Gabella. Intanto, nello sconforto per le vittime e per i danni, i disagi provocati dall’alluvione si stanno via via sistemando. Il dirigente alla Viabilità della Protezione Civile, Cristiano Ristori, ha infatto promulgato un’ordinanza per riaprire la Sp18 dei Quattro Comuni nella Valdicecina, che da venerdì è tornata percorribile, anche se con alcune prescrizioni. Nel tratto compreso tra il km7+100 e il km 8+600 la viabilità può essere transitabile solo da mezzi con massa a pieno carico inferiore a 7,5 tonnellate.

M.F.