L’incubo maltempo. Corsi d’acqua esondati. Prosegono le ricerche del neonato scomparso

Torna la paura in località La Gabella, il fazzoletto di terra nel cuore della Valdicecina travolto dall’alluvione: mentre il maltempo non ha sospeso le ricerche del piccolo Noah, il neonato tedesco travolto dalle acque la sera del 23 settembre, ieri, quando è scattata l’allerta meteo arancione, si sono verificati altri importanti allagamenti. Il torrente Sterza (alle 11,30 il pluviometro in località Casa Grisella segnava un innalzamento idrometrico fino a 3,80 metri, salito oltre i 4 metri intorno alle 13), il grande attenzionato che ha provocato la tremenda alluvione di settembre, è schizzato oltre i livelli di norma ed è nuovamente tracimato nei campi già massacrati dal maltempo.

I vigili del fuoco sono entrati in azione per regimare le acque in alcuni punti critici e il torrente nelle ore successive è subito sceso con il calare delle piogge. Una giornata da incubo anche nel resto della Valle: problemi di allagamenti nella zona di Pomarance a causa del torrente Cornia che ha superato i livelli di guardia. Il fiume Cecina è esondato, schizzando in località Steccaia, nel Comune di Riparbella (ore 18) a 6,86 metri. Qui la piena del fiume ha danneggiato alcuni cavi e in questi giorni potrebbero verificarsi disservizi per gli utenti di connessioni via fibra. Il Cecina ha straripato anche in altre zone, allagando i terreni al ponte di Montegemoli. Esonda il torrente Trossa in zona Ponteginori, più precisamente nella strada per Micciano e in località Tegolaia. L’Unione Montana ha liberato i piloni del ponte a Ponteginori da alberi e sterpaglie. Straripa anche il fiume Era, nel Comune di Volterra, nelle aree di campagna tra Mazzolla e Molino d’Era con interventi degli operai comunali e della Croce Rossa.

Nel Comune di Monteverdi Marittimo i vigili del fuoco hanno effettuato alcuni interventi non rilevanti ma legati al maltempo. Il dispositivo di soccorso dei vigili del fuoco che sta operando vede impegnato personale di alcuni comandi della Toscana con mezzi e personale specializzato. Esperti in topografia, conduttori di macchine movimento terra e quad continuano a lavorare nelle aree percorse dalla piena. Intanto è in programma un simposio a tavola in nome della solidarietà per La Gabella: una cena di raccolta fondi in località Melatina, lungo la Ss68 in direzione Cecina, organizzata da Motor Friends per dare un aiuto al territorio alluvionato. L’evento è per l’11 ottobre alle 20 al ristorante La Melatina e, nell’occasione, saranno esposte anche auto d’epoca, da rally e moto.

"È terminata la raccolta di dolci e sughi da tutto il territorio, e la risposta alla richiesta di aiuto da parte degli operatori e dei volontari che da giorni lavorano sul territorio colpito dall’alluvione è stata grandissima - scrive il sindaco Francesco Auriemma - non avevamo dubbi, ma è sempre bello stupirsi della solidarietà e della voglia di partecipazione delle persone. Si ringraziano tutte le aziende che hanno dato una mano, mobilitando i proprio fornitori o raddoppiando il proprio lavoro per garantirci il loro contributo".