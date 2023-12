Alluvione: in Comune sportello richiesta danni

SANTA MARIA A MONTE

Uno sportello in Comune a Santa Maria a Monte per aiutare i cittadini che devono compilare i moduli di ricognizione dei danni causati dall’alluvione del 2 novembre. Il servizio con è attivato dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 e il martedì e giovedì anche dalle 14 alle 17 previo appuntamento al numero 0587 261631. Per l’invio del modulo è necessario essere dotati di Spid. Chi ne è sprovvisto può ottenere il rilascio gratuito su appuntamento allo sportello del Comune di Santa Maria a Monte (0587 261617). Dal 12 dicembre, infine, è attivo anche il servizio on line per la ricognizione e richiesta per l’autonoma sistemazione (Cas). Questa domanda è riservata esclusivamente a chi risiedeva anagraficamente e dimorava abitualmente nell’abitazione resa in parte o del tutto non utilizzabile o sia stata sgomberata. Info: 0587 261631.