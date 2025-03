Alla guida dell’auto senza patente. Denunciato un diciannovenne

L’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza stradale e nel contrastare la guida in stato di ebbrezza e la guida senza patente. I controlli sono capillari e continui. A Palaia i carabinieri dhanno denunciato un 40enne per guida sotto l’influenza dell’alcol. L’uomo, trovato alla guida della propria auto, è risultato positivo all’alcoltest con un valore di 0.96 g/l. La patente di guida è stata ritirata ed il veicolo posto sotto sequestro amministrativo. A Ponsacco, un giovane di 19 anni è stato denunciato dai militari dell’Arma per guida senza patente, poiché mai conseguita. A San Miniato i carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno denunciato un uomo di 30 anni per guida sotto l’influenza dell’alcol. L’uomo, alla guida di un’autovettura, è risultato positivo all’alcoltest con un valore di 1.15 g/l. Anche in questo caso la patente di guida è stata ritirata ed il veicolo posto sotto sequestro amministrativo.