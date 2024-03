Alderigi pronto per il bis: "Tanti grandi investimenti"

Da quella vittoria del giugno 2019 ritenuta "netta ed esaltante perché non scontata" al duro, durissimo periodo della pandemia, passando per la ripresa post-Covid fino ai nuovi progetti di sviluppo del Comune di Calcinaia. Cristiano Alderigi, primo cittadino calcinaiolo, ha tracciato una linea dopo questi primi cinque anni da sindaco e, sostenuto dalla lista Uniti per Calcinaia, ha rilanciato la sua candidatura per le amministrative di giugno prossimo. "In questi anni abbiamo messo a terra circa 24 milioni di euro – il resoconto dal punto di vista economico – fondi che sono stati investiti o che verranno investiti a breve". Quindi la lunga rassegna delle opere concluse in questi primi cinque anni di mandato fortemente caratterizzati dal brusco aumento dei prezzi sia per quanto riguarda i materiali da lavoro che hanno complicato le operazioni nei cantieri, sia per quanto riguarda il raddoppio dei costi dell’energia. Ma Alderigi ci tiene a precisare. "Nel nostro Comune, nonostante tutte queste difficoltà, non ci siamo intimoriti, non ci siamo fermati. Abbiamo fatto ricorso alla nostra tenacia, al nostro coraggio, affrontando 40 interrogazioni durante la pandemia, esposti alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti perché questa è stata l’opposizione di alcuni in un momento così critico". Dalla palestra di Fornacette passata da 2,6 a 4,6 milioni di euro, dalla scuola di Calcinaia passata da 5,5 a 9,5 milioni, fino agli impianti del tennis da 800mila euro a 1,7 milioni e poi la ciclopista dell’Arno (da 1,5 a 2 milioni), la Lucca-Pontedera (da 600mila a 850mila euro) e il primo lotto della messa in sicurezza del ponte, passata da 1,1 a 1.470.000 euro.

"Tante le opere concluse e tante altre sono state programmate, con i fondi già disponibili come per il secondo lotto del ponte – ha detto Alderigi – questo grazie alla capacità di trovare finanziamenti e spendere meno risorse comunali possibili". Quindi lo sviluppo nello sport, per i giovani e l’inclusività, per la cultura e così via. E ha concluso. "In questi cinque anni crediamo di aver trasformato in meglio il volto del territorio, lo abbiamo reso più fruibile e con maggiori servizi, il tutto a favore dei nostri cittadini. Permetteteci con il vostro impegno e con il vostro voto di continuare a farlo per i prossimi cinque anni". Una sfida politica che al momento ha visto scendere in campo soltanto un avversario, Daniele Ranfagni, candidato del centrodestra.

Luca Bongianni