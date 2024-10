Alabastro, il festival di San Luca . Fra artigianato e contemporaneità . Mix di libri, talk e cultura popolare

Un viaggio culturale e artistico che abbraccia il mondo dell’alabastro. Ecco planare la 14esima edizione del San Luca degli Alabastrai, la festa organizzata dal Collettivo Distillerie, con il supporto di istituzioni e enti. Musica, arte, cucina, libri, talk, archivi, cultura popolare: San Luca degli Alabastrai si conferma come uno fra i festival più interessanti del panorama indipendente nazionale, dando continuità a un’esperienza specifica, quella dell’artigianato di Volterra, rapportata con i linguaggi della contemporaneità. Il viaggio è iniziato il 5 ottobre con la presentazione del nuovo album di Seun Kuti "Heavier Yet (Lays The Crownless Head)", realizzato con l’etichetta indipendente milanese Record Kicks, e prodotto da una leggenda della musica come Lenny Kravitz.

Domani l’appuntamento è con il Simposio di Scultura promosso dall’associazione Culturale Tagete che coinvolge sei artisti internazionali: Nicola Fucci, Valeria Greco, Abdulkadir Hocaoglu, Federico Pruneti, Sofia Stella, Chantal Stropeni. Sabato 12 ottobre nella sala del Maggior Consiglio, Palazzo dei Priori, sarà presentato il libro "Ferruccio, Niccolini & Niccolini" di Bruno e Lucia Niccolini. In un gioco di nomi e cognomi, Lucia ha voluto concludere l’ultima fatica del padre Bruno, attivista e autore volterrano, scomparso prima di concludere il libro. La storia raccontata è quella di Ferruccio Niccolini, socialista volterrano di inizio novecento. Intervengono Gianni Calastri e Chiara Bruschi. Come da tradizione venerdì 18 si terrà il pranzo offerto a tutti gli alabastrai al circolo Arci Casa del Popolo San Giusto. Sono previsti alcuni posti a tavola aggiuntivi e la prenotazione obbligatoria (3478591490). Alle 15,30 sul prato della chiesa di San Giusto "This is + Nicola Pineschi" in concerto, musicisti volterrani che porteranno nei Borghi un nuovo progetto corale. Segue una merenda popolare di vino e castagne. Sabato 19 alle 17 alla biblioteca Guarnacci in collaborazione con l’Anpi, viene presentato il libro di Carlo Susara "Di vino, d’amore, di Resistenza". Domenica 20 alle 11 nei locali della Cooperativa Artieri Alabastro in Via Barsanti la presidente Silvia Provvedi racconterà la storia della Cooperativa illustrandone l’archivio storico. Alle 13 nello storico circolo Arci Garofano Rosso è organizzato un pranzo popolare.

Ilenia Pistolesi