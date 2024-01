Al teatro dei Coraggiosi doppio omaggio a Puccini

Dopo il successo dello scorso anno, al Teatro dei Coraggiosi di Pomarance prende il via la seconda edizione di "Invito all’Opera", stagione dedicata all’opera lirica, che quest’anno sarà composta da due importanti appuntamenti (2 febbraio e 2 marzo) dedicati a Giacomo Puccini. Venerdì 2 febbraio alle 21.15 per il primo appuntamento il Teatro dei Coraggiosi ospiterà lo spettacolo "Quando m’en vo...", pièce teatrale in un quadro su testo del maestro David Boldrini. L’opera, liberamente ispirata al personaggio di Musetta di Scene della vita di Bohème di Henri Murger, vedrà susseguirsi in scena le musiche dei compositori Giacomo Puccini, Francis Poulenc e Reynaldo Hahn. Il soprano Paola Cigna e le voci recitanti (Beatrice Baldaccini, Matteo Micheli) saranno accompagnate in scena dal violoncello di Riviera Lazeri e dal pianoforte di David Boldrini. Biglietto intero 15 euro, ridotto 12 euro. Prevendita online su liveticket.it e il giorno di spettacolo alla biglietteria del teatro dalle 20. Prenotazione tramite mail a [email protected], tramite chiamata o messaggio 334-2698007 il giorno che precede lo spettacolo e il giorno di spettacolo (16-18).