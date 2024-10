Addio al pericoloso incrocio. Al via i lavori per la rotatoria

Una buona notizia per uno degli incroci più frequentati di Pontedera, e quindi anche a rischio incidenti. Saranno consegnati nella giornata di giovedì 3 ottobre i lavori per la messa in sicurezza dell’intersezione al km 1+200 della SP11 delle Colline per Legoli con la strada comunale di Romito, nel comune di Pontedera. "Si tratta di un importante intervento a cura della Provincia di Pisa, che ha un costo complessivo pari a circa 300mila euro", afferma il presidente Massimiliano Angori.

"L’intersezione attualmente esistente tra la SP 11 e via di Romito è del tipo a raso con tre rami, dotata di isole spartitraffico e corsie specializzate e risulta regolamentata attraverso segnaletica verticale e orizzontale. Si tratta di una diramazione pericolosa in quanto sono presenti numerosi punti di conflitto, e con queste lavorazioni, dunque, la Provincia di Pisa, come di consueto, si adopera per realizzare una viabilità sempre più sicura per le comunità e gli utenti della strada", aggiunge Angori. "L’obiettivo progettuale, inoltre, è stato quello di realizzare un’intersezione a rotatoria in sostituzione dell’incrocio esistente rimanendo all’interno dell’attuale sedime stradale, senza necessità di allargamenti rispetto ai vincoli fisici costituiti dai marciapiedi laterali lungo via di Romito e dalla barriera guard-rail lungo la SP11". I lavori dovrebbero concludersi, salvo imprevisti, per la fine del 2024.

"Come amministrazione comunale esprimiamo soddisfazione per l’avvio dei lavori e per il percorso fatto insieme alla Provincia sul tema", dice l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Pontedera Mattia Belli.