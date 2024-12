Addio a Renzo Franchini, storico commerciante di San Miniato Basso

La grande frazione ai piedi della Rocca è costretta a dire addio al protagonista di una lunga pagina di vita del paese e di storia del commercio, Renzo Franchini. Un uomo dal cuore grande che ancora ricordano in tantissimi dietro al bancone del suo bar sulla Tosco Romagnola, punto di riferimento per tante generazioni.

Renzo era un uomo buono, amico di tutti, persona stimatissima ed apprezzata, che insieme alla famiglia, con la moglie ed i figli a fianco, aveva fatto del negozio un po’ la casa di tutti. Scrive l’associazione commercianti del Ccn di San Miniato Basso: "Perdiamo un collega che ha sempre amato il suo lavoro e il suo stare a contatto con il pubblico – si legge in una nota –. Renzo, ti ricorderemo per il tuo cuore buono, per il tuo altruismo. A nome di tutti gli associati vogliamo essere vicini a tutta la famiglia, a sua moglie Isa, e ai suoi figli Marco e Luca".

Renzo aveva 84 anni ed ora si trova esposto nella cappella del commiato dell’ospedale di Empoli. Le esequie si svolgeranno oggi alle 14,30 nella chiesa della Trasfigurazione di San Miniato Basso. In memoria di Renzo i familiari chiedono a tutti coloro che lo vorranno, di fare opere di bene.

