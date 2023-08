Addio a Gori: fondò il circolo Carismi a San Miniato

Vittorio Gori, scomparso ieri a 95 anni, ha portato generazioni di sanminiatesi in giro per il mondo, a scoprire città e meraviglie. Che era anche una sua grande passione. La professione di Gori (nella foto), invece, è stata un’altra: per oltre trent’anni è stato un apprezzato e competente funzionario dell’ufficio Fidi della sede centrale dell’allora Cassa di Risparmio di San Miniato. Insieme ad altri dipendenti della banca fondò, poi, il circolo aziendale Carismi di cui immediatamente divenne il vero motore: arrivarono le gite, i grandi viaggi, le settimane bianche, le cene conviviali. Ma anche convegni ed iniziative culturali. Con il circolo, ogni anno, Gori organizzava in occasione della mostra mercato del tartufo, la mostra filatelica e numismatica, portando in città collezioni e collezionisti di altissimo profilo e un mercatino dello scambio che è stato, negli anni d’oro, punto di riferimento per gli appassionati di tutta Italia. Finché le forze glielo hanno consentito, una volta andato in pensione, il circolo è stato il suo modo di essere e di vivere, dotando San Miniato e la sua comunità di un autentico valore aggiunto. Vittorio Gori è stato un sanminiatese innamorato di San Miniato e delle sue bellezze, un uomo gentile, un signore con il garbo d’altri tempi, che lascia un segno importante e tanti bei ricordi in tutte le famiglie. Oggi alle 14,30 saranno celebrate le esequie nella chiesa di San Domenico. Poi la salma verrà tumulata nel cimitero urbano a fianco di quella della moglie Roberta, scomparsa prematuramente nel 2015. Vittorio lascia i figli Ferdinando e sabrina e gli amati nipoti.

Carlo Baroni